Oktar'a büyük şok!

Düzenlemeye göre internette yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek. Yayınlar, RTÜK’ün denetimine tabi olacak. Mevzuata aykırı yayınlar, mahkeme kararıyla sonlandırabilecek.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık sansür iddiasına ilişkin “Şu anda mevcut olan, uydudan veya karasal yayın yapan televizyonlarda RTÜK’ün bütün yetkisi neyse, internet ortamında televizyon yayını yapanlarda da yetki o” karşılığını verdi.

Abonelik usulüyle çalışan internet platformlarının denetime açılıp açılmayacağı yönündeki soruyu ise Işık, “Abonelikle izlenebilen internet siteleriyle ilgili komisyon çalışacak.

Eğer ‘aboneye dayalı, herkese açık olmayan sistem istisna olur’ derse açıklığa kavuşur. Bizim gönderdiğimizde o açıklıkta bir hüküm yok. Bunu komisyon veya genel kurul görüşebilir” diye yanıtladı.

YETKİ RTÜK’TE

Adnan Oktar’ın tartışılan internet kanalı A9’un, RTÜK tarafından belirlenen kuralları ihlal etmesi halinde gereğinin yapılacağını söyleyen Işık, “Bununla ilgili yetki RTÜK’te. RTÜK’ün koyduğu mevzuatı ihlal ederse 3 aşamalı bir sistem var. İlki beş program durdurma, üçüncüde de kapatma var.

Eğer ısrarla mevzuatı, kuralları ihlal ederse kapatma gelebilir” dedi. Düzenlemenin yalnızca internet ortamında yayın yapan kanallarla ilgili olduğunu kaydeden Işık, MİT’in soruşturmasının, “güvenlik amacıyla” gerçekleştirileceğini belirtti.