Afrin'de patlamada şehit sayısı belli oldu

Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayacı infilak etti. Başbakan şehit sayısını açıkladı.

SURİYE, (DHA) - Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu.



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Sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

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Patlamada, faaliyete katılan askerlerden şehit ve yaralananlar oldu. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

BAŞBAKAN: 3 ŞEHİT VAR

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.



TSK'DAN DA AÇIKLAMA

TSK: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

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