TSK'dan Kuzey Irak açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyi Hakurk Kani Rash bölgesinde devam eden operasyon kapsamında bugün düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi.