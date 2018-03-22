Bölgede devam eden operasyonlarda bugüne kadar 47 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Kuzey Irak'ta komandoların sürdürdüğü operasyonlar sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.
22 Mart 2018 12:51
TSK'dan Kuzey Irak açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyi Hakurk Kani Rash bölgesinde devam eden operasyon kapsamında bugün düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi.
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