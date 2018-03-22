Genç fotoğrafçı bonzai kurbanı

Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Fotoğrafçılık yapan Seyit Demirdöven, meslektaşı olan M.B'nin (28) evine misafirliğe gitti. İddiaya göre burada M.B. ile birlikte bonzai kullanan Demirdöven, fenalaştı.

ARKADAŞI DA KOMADA

Yeni Asır'dan Kazım Yörükçe'nin haberine göre; Demirdöven'in hareketsiz kaldığını gören M.B. polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Seyit Demirdöven'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bonzai kullandığı iddia edilen M.B'nin ise komaya girdiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.