Gürer: Şeker Fabrikaları özelleşirse kapanır

Ömer Fethi Gürer, Sayın Maliye Bakanına sordum, "Naci Ağbal" imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı vasıtasıyla ulaşan yazıdan nelerin satıldığı sizlerle paylaşacağım çünkü tüm milletvekili arkadaşlarımızın da on beş yılda -sata sata bitiremediğiniz- nelerin satıldığını öğrenme hakkı olduğunu düşünüyorum. Onun için, sırasıyla onları size okuyacağım. 101 kuruluşta bulunan kamu payları, 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel ve sosyal tesis, 3.703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6.808 kalem makine teçhizat, 155 adet isim hakkı, marka ve araç muayene hizmetleri; toplam 59,9 milyar özelleştirme yapılmış. Bunun yanında 2 kuruluştaki kamu payları, 1 işletme, 1.230 taşınmaz, 95 gemi, 102 kalem makine teçhizat, muhtelif kamu kuruluşlarına 1 milyar ABD doları bedelle devredilmiş. Yani cumhuriyet döneminin kazanımları on beş yılda satılmış ama ekonomide, işsizlikte, sorunlarda geldiğimiz boyutlar değişmemiş.

Bakın, satılan yerlerden birkaçının da adını sizlerle paylaşayım: TÜRK TELEKOM satılmış, PETKİM satılmış, Ereğli Limanı satılmış, TEDAŞ, TÜPRAŞ satılmış, Sümer Holding İşletmeleri satılmış, yan fabrikaları satılmış, TEKEL fabrikaları, arazileri satılmış, SEKA satılmış, İskenderun Demir Çelik Fabrikası satılmış, Eti Krom satılmış, Eti Alüminyum satılmış, Kuşadası Limanı satılmış, Türk Hava Yolları USAŞ satılmış, Trabzon Limanı satılmış, Ankara ve Samsun feribotlarının işletmeleri satılmış, Ataköy Marina satılmış, Borçelik satılmış, Oymapınar Barajı satılmış, Kıbrıs Hava Yolları satılmış, EBÜAŞ-MEYBUZ buz satılmış, Esgaz satılmış, Bursagaz satılmış, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Mersin Limanı satılmış, Adapazarı Şeker Fabrikası satılmış, Ereğli Demir Çelik Fabrikası satılmış, İskenderun Limanı satılmış, Yarımca Limanı satılmış, Yarımca Porselen Fabrikası satılmış, Kırıkkale Çelik Boru Fabrikası satılmış, Taksan satılmış, Çayeli Bakır İşletmeleri satılmış, Amasya Şeker satılmış, İGSAŞ Kütahya Gübre varlıkları satılmış ve bu liste devam ediyor. Şimdi de Karayollarının ellerinde kalan arazileri bir tür özelleştirmeyle satışa getiriyorsunuz” dedi.

ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞİRSE KAPANIR

Ömer Fethi Gürer Şeker Fabrikaları özelleşirse kapanır diyerek sözlerine şöyle devam etti.”14 tane şeker fabrikasını özelleştiriyorsunuz. Açıklarken diyorsunuz ki: "Özelleştirilen yerler daha iyi çalışacak." Ama beş yıllık bir süre koymuşsunuz, 2019 seçimleri bittiği günün ertesi günü, buradaki özelleşen ve kapanan çoğu fabrika gibi şeker fabrikalarını da kapatacaksınız.

Kesinlikle şeker fabrikalarından devletin gücünün varlığı dışında tek tek çalışmayacak noktada olanlar var. Bunlar o bölgelerin sosyal anlamda hem gelişmişliğidir hem işçinin, köylünün, çiftçinin, esnafın, besicinin, çalışanın gelir ve geçim kaynağıdır. Tarımda uygulanan yanlış politikalar sonucu elimizdeki birçok ürünü artık ithal eder hâle geldik, kendi kendine yeten ülkeyi dışa bağımlı kıldık ama şeker pancarı stratejik bir üründür.

Bakınız değerli arkadaşlarım, nişasta bazlı şekerin Türkiye'deki pazar payı artıyor. Diyorsunuz ki: "Kota yüzde 5'e düşürüldü." Ama Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 50 artırma yetkiniz var. Bunun dışında büyük bir risk daha var "yüksek yoğunluklu tatlandırıcı" diye tamamı ithal olan ürünler ne yazık ki şekere alternatif olarak kullanılmaya başlandı. Nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılı ürünlerin üzerine, etiketlerine bunu belirtirseniz yurttaş bunu almaz, özel sektördeki şeker fabrikaları belki bu sayede açık kalır. Ama şunu bilin: Yalnız kamudaki değil, özel sektördeki şeker fabrikaları da devletteki şeker fabrikaları elden gittiği süreç içinde kapanacaktır. Dışa bağımlı olacağız, ithalin bizi teslim aldığı bir süreç yaşıyoruz. Bu konuda Meclisimizi bir kez daha uyarıyor, Hükûmete de çağrıda bulunuyorum. Şeker fabrikalarının olsun özelleştirilmesinden vazgeçin” dedi.