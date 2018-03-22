Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası verildi

Kendisine 3 yıl boyunca tecavüz eden Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’a indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kendisine 3 yıl boyunca tecavüz eden Nurettin Gider’i öldürmek zorunda kaldığı için yargılanan Nevin Yıldırım için karar verildi. Daha önce kendisine verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Dairesi tarafından bozulması Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis cezası verildi. Kadın cinayeti davalarında katillere uygulanan “iyi hal”, “ağır tahrik” gibi indirimler bile Nevin Yıldırım’a uygulanmadı.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nevin Yıldırım tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmada Yıldırım’ı savunmak üzere avukatları da hazır bulundu. Yıldırım’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğü Nurettin Gider’in yakınlarının yanı sıra avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada savcılık önceki mütalaasını tekrarlayarak Yıldırım’ın cinayeti tek başına işlediği ve “müebbet hapis” cezası verilmesini istedi.

Avukatları Yıldırım’ın cinayeti meşru müdafaa kapsamında işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle verilecek cezanın bu kapsamda düşürülmesine ardından da tahliyesine karar verilmesini istedi. Gider ailesinin avukatları ise, Yıldırım’ın cinayeti tek başına işlemediğini öne sürerek, Yıldırım ile birlikte cinayete isminin karışmış olacaklarının belirlenmesini, belirlenemiyorlarsa Savcılık mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Ardından karar veren mahkeme Yıldırım’ın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Yıldırım’a verilen cezada herhangi bir indirime de gitmedi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Nevin’in arkadaşları yargının bir kez daha kadınların aleyhine karar verdiğini ve erkeklerden yana olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. Avukatlar kadın katillerine uygulanan indirimlerin bile Nevin’e uygulanmadığının altını çizdi. Avukatlar davayı Yargıtay’a götürecek.



DAVA SÜRECİ

2010 yılının bahar aylarında, Nurettin Gider’in gözetim ve denetiminde mevsimlik tarım işi sırasında Gider Nevin Yıldırım’ı tacizlerine başlamıştı. Tacizler, 2012 yılında kadar ısrarlı takip ve tehdit olarak devam etti. Gider, Nevin Yıldırım’ı, kendisiyle ‘ilişkisi olduğunu’ köylülere söylemekle tehdit edip sürekli Nevin’in evini arıyordu. 2012’de Nevin’in çocuklarıyla yalnız kaldığı bir gece, Gider, silahla eve geldi. 2012 itibaren, Nevin Yıldırım’a karşı sistematik cinsel saldırılar başladı. Gider, Nevin Yıldırım’ı fotoğraflarını internete vermek, çocuklarına zarar vermek, kendisine iftira atmak tehditleriyle çıkışsız bıraktı.

2012 yılının ağustos ayında, Gider’in Nevin’i İstanbul’a kaçıracağını söylemesi üzerine Nevin kendisine zarar vermesinden korktuğu ve bir türlü kurtulamadığı Nurettin Gider’i öldürmek zorunda kaldı.

NEVİN YILDIRIM’IN GÖRÜLMEYEN TECAVÜZ BEYANI

2012’den itibaren süren yargılama boyunca ise Nevin’in tecavüz beyanı ciddiyetle araştırılmadı. Köylülerin Nurettin Gider’den duyduğu kadarıyla ortaya çıkan dedikodulara ve çelişkili tanık beyanlarına dayanılarak Nevin Yıldırım’a 25 Mart 2015’te müebbet hapis cezası verildi. Üstelik kadınlara karşı suç işleyen erkeklere sorgusuz sualsiz dağıtılan iyi hal indirimi dahi uygulamadı.

DAVA YENİDEN BAŞLADI

Yargıtay 2017 sonunda, dosyadaki bir çelişki nedeniyle karar itiraz etti ve Yalvaç ağır Ceza Mahkemesinde dava yeniden görülmeye başlandı. 24 Ocak 2018’de görülen yeniden yargılamanın ilk duruşmasında da Nevin’in tecavüz beyanı yine ciddiye almayarak, yeniden Nevin için müebbet hapis cezası istendi.