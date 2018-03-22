Sosyeteye intihar şoku! Deniz Badrutt kimdir?

Birçok sosyetik ismin yakın arkadaşı olan Deniz Badrutt, geçtiğimiz hafta Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Deniz Badrutt'un cenazesi Türkiye'ye getirilip İstanbul'da defnedilecek

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısına göre Deniz Badrutt, geçen hafta Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Deniz Badrutt'un cenazesi Türkiye'ye getirilip İstanbul'da defnedilecek.

İşte o yazı...

Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili maalesef üzücü bir haberim var. Dünya jet-set'inden pek çok ünlü isim ile dost olan Deniz Badrutt, geçen hafta Miami Lincoln Caddesi'ndeki evinin balkonundan atlayıp intihar etmiş!

YAŞASAYDI 51'İNCİ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Badrutt çifti, uzun bir süre önce St. Moritz'deki otelleri Badrutt Palace'ı satıp Miami'ye taşınmıştı. Kışı Miami'de, yaz aylarını da St. Tropez'de geçiren çiftin yakın zamana kadar mutlu bir hayatı vardı. Fakat son zamanlarda, 16 yaşında bir oğulları da olan çiftin evliliğinin kötü gittiğini ve hatta eşinin Deniz Hanım'a boşanma davası açtığını duymuştum. Sebebi bu mudur bilmiyorum ama Deniz Hanım, geçen hafta salı günü canına kıymış. Yaşasaydı, pazar günü 51'inci doğum gününü kutlayacak olan Deniz Hanım, İstanbul'da defnedilecek.

DENİZ BADRUTT KİMDİR?

Deniz Badrutt 50 yaşındaydı. Kışın Miami'de, yazın da St. Tropez'de yaşıyordu. 16 yaşında bir oğlu var.