Polis otosu dereye uçtu: Acı haber

DHA'da yer alan habere göre, kazada, 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu.
Kaza, saat 01:45'de Maçka ilçesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunu taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memurunun aranması için çalışma başlatıldı.
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