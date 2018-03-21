Bingöl'de HDP ve DBP'nin düzenlediği Nevruz etkinliğinde konuşan HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, "Kürtlerle kavga ederseniz, Orta Doğu'da muaffak olamazsınız" dedi. Kutlamalar sırasında 2 genç kızın, bozkurt işareti yaparak halay çekmesi tepkiye yol açarken, polis 2 kızı alandan uzaklaştırdı.
21 Mart 2018 21:08
Nevruz'da Bozkurt işareti yaptı; ortalık karıştı
Bu arada, partililerin halay çektiği esnada 18 yaşından küçük 2 kızın, bozkurt işareti yaparak halay çektiği görüldü.
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