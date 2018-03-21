21 Mart 2018 20:47
Skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 20 aylık bebeğin hastanede tecavüze uğradığı iddiasına ilişkin, konunun yargıya intikal ettiğini, inceleme başlatılarak adli sürecin sürdüğünü bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, "Medyada '20 Aylık Bebek Tecavüze Uğradı, Hastane Polise Söylemedi' başlığıyla yer alan haber konusu ile ilgili zamanında şikayete istinaden, konu yargıya intikal etmiş olup, inceleme başlatılarak adli süreç devam etmektedir." denildi.
Bebek tecavüze uğradı; hastane polise söylemedi!