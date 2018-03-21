Skandal iddiayla ilgili flaş açıklama

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Medyada '20 Aylık Bebek Tecavüze Uğradı, Hastane Polise Söylemedi' başlığıyla yer alan haber konusu ile ilgili zamanında şikayete istinaden, konu yargıya intikal etmiş olup, inceleme başlatılarak adli süreç devam etmektedir." denildi.

Bebek tecavüze uğradı; hastane polise söylemedi!