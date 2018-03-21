MEB'den skandal taciz itirafı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesini yanıtlayan Bakanlık, taciz olayının okulun yoğun olması nedeniyle güvenlik görevlilerinin diğer velilerle meşgul olduğu bir anda gerçekleştiğini açıkladı.

CHP'li Akkuş İlgezdi’nin, İstanbul Çağlayan’da bulunan Ziyapaşa İlköğretim Okulu’nda okuyan 7 yaşındaki bir erkek çocuğunun, dışardan giren bir şahıs tarafından, okul tuvaletinde tacize uğramasına yönelik soru önergesine yanıt verdi.

“Güvenlik meşguldü, şahıs izin almadı”

Bakanlık tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi’ye verilen cevapta skandal gibi ifadeler yer aldı. 7 Yaşındaki erkek öğrencinin tacize uğradığını kabul eden Milli Eğitim Bakanlığı, “şahıs tuvalete izinsiz girdi” dedi.

Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bakanlık İlgezdi’ye, “Bahsi geçen öğrenci velisine öğrenci tuvaletlerine giriş izni verilmediği, ancak okulun yoğun olduğu bir zamanda güvenlik görevlilerinin diğer veliler ile ilgilendiği bir anda izinsiz bir biçimde içeriye girdiğinin kamera kayıtlarından tespit edildi” yanıtını verdi.

Öğrenci istemedi, ailesi kaydını sildirdi

Olayın ortaya çıkmasından sonra mağdur olan erkek öğrencinin başka bir okula nakledildiği iddialarına da yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı, “Söz konusu çocuğun okuldan kaydını sildirmediği, ancak öğrenci velisinin kendi arzusuyla seçtiği bir okula nakil yaptırıldığı, öğrenciye Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından gerekli desteğin verildiği belirtilmektedir” dedi.

Kaymakamlık 5 aydır soruşturuyor

Taciz olayının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı verdiği yanıtta Kağıthane Kaymakamlığı tarafından başlatılan inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini, inceleme ve soruşturma kapsamında konuyla ilgili olan sorumlu kişilerin ifadelerinin alınmasına devam edildiğini açıkladı.

25 saniye yeterli değil

Öte taraftan, taciz olayının ortaya çıkmasından bir gün sonra yakalanarak savcılığa sevk edilen şahıs, “şüphelinin 25 saniyeden az süre tuvalette kaldığının, bu sürenin fiilin işlemesi için yeterli olamayacağının ve çocuğun ifadesinin yeterli olamayacağı” gerekçesiyle görevli savcı tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.