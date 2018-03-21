Ethem Sarısülük'ün katili polis hakkında yeni karar

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, (DHA)- Ankara'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a verilen ve paraya çevrilen 10 bin 100 lira ceza kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada ceza 15 bin 200 liraya yükseltildi.

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerine destek amacıyla Kızılay Meydanı'nda yapılan protesto sırasında başına isabet eden kurşunla öldü. Sarısülük’ü vurduğu suçlamasıyla tutuklanan ve Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

YARGITAY BOZDU, SANIK TAHLİYE OLDU

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Ardından davanın güvenlik gerekçesiyle Aksaray'da görülmesine karar verildi, tutuklu olan polis memuru Şahbaz da tahliye oldu.

10 BİN 100 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Aralık 2016 tarihinde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Ahmet Şahbaz'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği sabit görüldüğü, suçun işleniş biçimi, sanığın taksire dayalı kusurun derecesi, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak 2 yıl hapis cezası verdi.

Ceza, ilk önce Türk Ceza Kanunu'nun 27/1 maddesi (Sınırın aşılması) uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak ceza 1 yıl 8 aya, iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hapis cezasını 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.

KARAR YARGITAY TARAFINDAN YENİDEN BOZULDU

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen adli para cezası kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce az bulunarak yeniden bozuldu. Kararın bozulması üzerine bugün Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden dava görüldü. Duruşmaya Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi ve kardeşi İkrar Sarısülük, tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şahbaz, savunmasında ''Ben de üzgünüm. Bu olay kasıtlı olmadı. TÜBİTAK ve TRT 'den gelen görüntüler incelendi, raporlar tutuldu. Benim üzerime taşlar atıldı. Ben de can taşıyorum. Takdir mahkemenindir "dedi. Mahkeme heyeti, 10 bin 100 lira olan para cezasını 15 bin 200 liraya çıkardı.