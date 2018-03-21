Yılmaz Özdil: Duysun diye yazıyorum…

Yılmaz Özdil'in "İçki satana ekmek yok" başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Yeri doldurulamayan sanat güneşimiz Zeki Müren'dir Bursa, Cumhuriyet'in divası Müzeyyen Senar'dır.

Varlığıyla onur duyduğumuz çağdaş ozan İlhan İrem'dir Bursa, Mercan Dede'dir, Yıldırım Gürses'tir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesinin ferdidir, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'dir Bursa.

68 kuşağını derinden etkileyen Yön hareketinin, Devrim dergisinin efsanesi Doğan Avcıoğlu'dur Bursa, Sümer kraliçesi Muazzez İlmiye Çığ'dır.

Ağzına geleni değil, aklına geleni söyleyen, hayata gülümseyerek bakan Karagöz Hacivat'tır Bursa.

Cumhuriyet kuşağının ilk kadın yazarı Nezihe Meriç, ilkeli edebiyat kuşağının son temsilcilerinden Burhan Arpad, özgürlüğün kalemi Pınar Kür, Hasan Tahsin'i yaşatmak için İzmir'e İlk Kurşun Anıtı'nı yapan heykeltıraş Turgut Pura'dır Bursa.

Türk edebiyatının kilometre taşlarından Oluşum dergisi'nin kurucusu yazar-ressam Fahrünnisa Kadıbeşegil, tablolarıyla Bursa'yı ölümsüzleştiren empresyonist ressam Şefik Bursalı, toplumsal gerçekçi ressam İbrahim Balaban, modern Türk karikatürünün kurucularından Cemal Nadir Güler'dir Bursa.

Sihirbazlar kralı Zati Sungur, rakip kulüplerin taraftarından saygı gören centilmen spor adamı Özhan Canaydın, iletişim duayenimiz Haluk Şahin, uluslararası moda tasarımcısı Yıldırım Mayruk, Miss Turkey Demet Şener'dir Bursa.

Erdal Özyağcılar, Ata Demirer, Ezel Akay, Hande Ataizi, Erkan Can, Vildan Atasever, Ceyda Düvenci, Gonca Vuslateri, Mahmut Cevher, Olgun Şimşek, Nur Sürer, Tarık Tarcan, Burcu Kara'dır Bursa.

Özel Olimpiyatlar'da yüzmede olimpiyat şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten, down sendromlu kahramanım Durducan'dır Bursa.

Uludağ'dır, Renault'dur Tofaş'tır Bursa… Kestane şekeridir, İskender kebaptır, ipekböceğidir, timsah'tır. Erguvan'dır, şeftalidir. Sütaş ayrandır, Aroma meyve suyudur, Tamek'tir, Tat konservedir, Uludağ gazoz, Özdilek havlu, Erikli su, Kamil Koç'tur Bursa.

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Bursalı mısın kadifeli gelin'dir.

Bursa'nın ufak tefek taşları'dır.

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Bursalı olmayanların en az Bursalılar kadar kendinden hissettiği, kendine ait hissettiği, bölmeyen, birleştiren değerleriyle… Etnik köken ve mezhep farklılığı gözetmeden, zengin fakir, eğitimli eğitimsiz, genç yaşlı, Türkiye'nin ortak paydasıdır Bursa.

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İsmail Akbay'dır Bursa… Trilyeli köy çocuğuydu, Tennessee Üniversitesi'nde fizik mühendisliği okudu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye kaçan Alman roketbilimci Wernher von Braun tarafından seçildi, NASA'daki ilk Türk oldu, 1969'da insanoğlunun Ay'a ayak basmasını sağlayan Apollo projesinde yeraldı, Apollo-Soyuz projesinin yanısıra, uzay istasyonu Skylab'ın motor entegrasyonunda çalıştı, tam 31 sene NASA'da Marshall Uzay Merkezi'nde üst düzey yöneticilik yaptı, Türk çocuklarını uzayla tanıştırmak için, dünyada sadece dört tane bulunan Uzay Kampı'nı Türkiye'de kurdu.

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Ve şimdi bakıyoruz… Bursa büyükşehir belediyesi “alkollü içki satışı yapılan bayilere ekmek vermeyeceğini” filan açıklıyor.

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Tee yarım asır önce uzaya çıkan güzelim şehrimizi, 2018'de ortaçağ karanlığına sürüklemek istiyorlar.

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Milletin ekmeğini milletin kafasına vurulacak “sopa” gibi kullanmaya kalkışanlar duysun diye yazıyorum… Belediye koltuğuna oturdun diye kendini sahibi zannediyorsun ama, Bursa Türkiye'nindir."