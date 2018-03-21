Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın CEO'su oradan da kaçtı

Türkiye'de son dönemin en önemli dolandırıcılık olayının yaşandığı Çiftlik Bank ile ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor.

Uruguay basını, topladığı paralarla kendi ülkelerine kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

Çiftlik Bank ile ilgili haberleri Uruguay'da yakından takip eden ülkenin etkili yayın organlarından El Observador, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Mehmet Aydın'ın ülkeyi terk ettiğini yazdı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türk makamlarının Aydın'ın iadesini istemeye hazırlandığını yazan gazete, "Ama o artık Uruguay'da değil, ülkeyi terk etti" ifadesini kullandı.

Aydın'ın Uruguay'dan ne zaman ayrıldığı ve nereye gittiği ise bilinmiyor.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğunun ortaya çıkmasının ardından Türk makamları geri iadesi için çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün yaptığı açıklamada "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.

LÜKS ARACIYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Türkiye'de 80 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, lüks hayatıyla gazete sayfalarını süslüyor.

'Tosun' lakaplı Aydın'ın Ferrari 458 Spider model otomobilini manşetine taşıyan El Observador gazetesi, aracın kısa sürede sosyal medyada gündem olduğunu yazdı.

26 yaşındaki Aydın, Malvin Norte'de yaşıyor. Evinin önündeki arabanın görüntüleri mahalle sakinleri tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılıyor.

El Observador, dolandırıcı 'Tosun'un popüler hale gelen aracının 640 bin dolar değerinde olduğunu da okuyucularına aktardı.

Gazeteye göre Aydın Uruguay'a varır varmaz hemen ev ve yat almaya karar verdi. 'Tosuncuk' okyanus kenarında bir villa aldı ve aylık 9 bin dolara yat kiraladı.

El Observador ayrıca dolandırıcı Aydın'ın Uruguay'da bazı şirketler aldığını da bildiriyor.

500 milyon TL'den fazla bir rakamı Çiftlik Bank üyelerinden alıp kayıplara karışan Mehmet Aydın için Türkiye Uruguay'dan iade istiyor.