Kılıçdaroğlu'ndan Aşık Veysel paylaşımı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, usta sanatçıyı unutmadı.
Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:
“Aldanma cahilin kuru lafına
Kültürsüz insanın külü yalandır
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu hedefi yolu yalandır“ diyen değerli halk ozanımız Aşık Veysel’i, aramızdan ayrılışının 45. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.
“Aldanma cahilin kuru lafına— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 21 Mart 2018
Kültürsüz insanın külü yalandır
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu hedefi yolu yalandır“ diyen değerli halk ozanımız Aşık Veysel’i, aramızdan ayrılışının 45. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.