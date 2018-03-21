21 Mart 2018 11:59

Kılıçdaroğlu'ndan Aşık Veysel paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan Aşık Veysel paylaşımı
Usta halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün 45. yılında anılıyor.
+ A -

Paylaş

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, usta sanatçıyı unutmadı.

Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:

“Aldanma cahilin kuru lafına
Kültürsüz insanın külü yalandır
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu hedefi yolu yalandır“ diyen değerli halk ozanımız Aşık Veysel’i, aramızdan ayrılışının 45. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.

 

 

Çok Okunanlar

Güncel