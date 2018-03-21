Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı

Günlerdir hazırlıkları süren Nevruz kutlamaların merkezi Diyarbakır’da da binlerce kişi kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesindeki Newroz parkında bir araya gelmeye başladı. Nevruz için yerli ve yabancı heyette alana geldi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlama alana girişler beş ayrı noktadan yapılıyor. Yine üç ayrı arama noktasında arandıktan sonra alana alınan yurttaşların kalem ve çakmak gibi materyellerini alana sokmalarına izin verilmiyor.

Kutlamaları takip etmek için 500 gazetecinin akredite olduğu öğrenildi.

Newroz ateşi için de 6 ton odun, 250 litre benzin ve yağ karışımı alanın ortasına konuldu.

Kutlama resmi olarak 11.00'de tertip komitesinin konuşmasıyla başlayacak.

Her Nevruz’un vazgeçilmesi olan davulların da arama noktalarından alana konulmasına izin verilmiyor.

Müziklerin çalındığı ses sisteminin de polislerce kontrol edildiği ve önceden belirlenen şarkıların dışında şarkıların çalınmasına izin vermediği görüldü.