Türkiye'den Afrin'e elektrik bağlanacak

Abdulkadir Selvi'nin "Menbiç ve Afrin'de öncelikler belirlendi" başlıklı yazısından o bölüm şöyle:

Menbiç ve Afrin'de öncelikler belirlendi

Afrin’de bir yönetim boşluğu yaşanmaması için kollar sıvanmış durumda. Afrin’in ele geçirildiği gün Gaziantep’te Kent Konseyi’nin seçimi vardı.

1- Afrin’in demografik yapısı dikkate alınarak, “Temsil gücü yüksek” idare meclislerinin kurulmasına çalışılıyor. İdare meclisinin içinden şehrin yönetimini üstlenecek, ‘yürütme organı’ seçilecek.

2- Ankara’da Afrin’in elektrik, su gibi ihtiyaçları ve altyapı çalışmalarını yürütecek kurumlarla toplantılar yapılıyor.

3- Öncelik yerel idare meclislerine bağlı olarak polis ve askerlerden oluşacak, ‘kolluk güçleri’ kurulacak. Yerel asker ve polisler ÖSO ile halen Afrin’de yaşayan yerel unsurlar arasından seçilecek. Askerlerin eğitimini Özel Kuvvetler ve JÖH’ler, polislerin eğitimini ise PÖH’ler verecek.

4- Afrin’de 7 nahiye, 292 köy ve 372 mezra var. Buralarda da nahiyelerin merkez alındığı yerel yönetim birimleri oluşturulacak.

5- Afrin’de 25 kilometre bölünmüş, 300 kilometre ise stabilize yolun yapılması gerekiyor.

6- Afrin’le Hatay ya da Kilis arasına yeni bir hudut kapısının açılması planlanıyor.

7- Afrin’de elektrik ve içme suyu bir problem. Elektrik ihtiyacı barajlardan ve jeneratörle sağlanıyor. Barajlar, elektrik ihtiyacının ancak üçte birine yetiyor. Türkiye’den, Afrin’e elektrik sağlanması söz konusu.

8- Afrin’e hizmet veren 370 yatak kapasiteli 5 hastane var. Ancak birinde ameliyat yapılabiliyor. Hastaneler sağlık görevlileri ve ekipmanla takviye edilmeli.



MENBİÇ ABD İLE MÜZAKERE EDİLECEK

Şubat ayından bu yana 4 ayrı noktada 300 bin kap yemek dağıtılmış durumda. 2 ay bodrumlarda saklanan aç insanlar, şehirden kaçan yoksullar var.

Cerablus’ta olduğu gibi Türkiye’den gidecek yardımların koordinasyonunu sağlayacak bir vali yardımcısı öncelikli olarak atanacak. Bu arada yağma görüntülerinin Ankara’yı çok rahatsız ettiği ve süratle önlem alındığını kayda geçirmek isterim.

Son olarak Menbiç’le ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Menbiç’te 1500 PKK’lının olduğu tahmin ediliyor. Başlarında ABD’lilerin general dediği Şahin Cilo var. Afrin’den kaçanlarla birlikte bu sayının 6-7 bine ulaştığı söyleniyor. Türkiye ile ABD arasında Tillerson döneminde çerçevesi belirlenmiş bir anlaşma var. Dışişleri Bakanı Pompeo’nun kongredeki onay süreci tamamlandıktan sonra anlaşmanın sağlanacağı düşünülüyor. Menbiç’te öncelik diplomaside.

Ankara’nın yol haritası Menbiç’te diplomasi, Afrin’de ise şehrin yeniden inşası.

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