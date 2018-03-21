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21 Mart 2018 09:14
Bursa'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Bursa' nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesinde doğalgaz patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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