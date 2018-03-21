Türkiye'nin cezaevi nüfusunda astronomik artış!

Avrupa cezaevlerindeki tutuklu ve mahpus sayısı 1 milyon 500 bin sınırını aştı. 2006-2016 döneminde cezaevi nüfusu en fazla artış gösteren ülke Türkiye oldu.

Avrupa cezaevlerindeki tutuklu ve mahpus sayısı 1 milyon 500 bin sınırını aştı. 2006-2016 döneminde cezaevi nüfusu en fazla artış gösteren ülke Türkiye oldu.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre Avrupa Konseyi ve Lozan Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 2016 yılında Avrupa cezaevlerinin durumunu gösteren istatistikler Strasbourg’da açıklandı.

Veriler 1 Eylül 2016 tarihinde Rusya dışındaki Avrupa Konseyi ülkelerinde 859 bin 102 tutuklu ve mahpusun bulunduğunu gösteriyor. Bu sayıya Rusya da eklendiğinde toplam cezaevi nüfusu 1 milyon 505 bin 187’ye çıkıyor.

Avrupa’da 1 Ocak 2016 itibarıyla 100 bin kişiye ortalama 127 tutuklu düşüyor. Bu alanda en yüksek orana sahip ülkeler Gürcistan (256), Türkiye (244), Litvanya (244), Azerbaycan (236) ve Moldova (222). En düşük oranlara sahip ülkeler ise San Marino (6), İzlanda (37), Hollanda (51), Finlandiya (56) ve Danimarka (59).

CEZAEVİ NÜFUSLARI

İstatistiklere göre, 2016’da cezaevi nüfusu en çok artan ülkeler sırasıyla Bulgaristan (yüzde 10,8), Türkiye (yüzde 9,5), Çekya (yüzde 7,6), Sırbistan (yüzde 6,6) ve Danimarka (yüzde 5,5). Cezaevi nüfusu en çok azalan ülkeler ise İzlanda (yüzde 15,9), Kuzey İrlanda (yüzde 11,8), Litvanya (yüzde 11,1), Belçika (yüzde 10,1) ve Gürcistan (yüzde 6,7).

İstatistikler, 2006-2016 döneminde tutukluluk oranının en çok arttığı ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Bu dönemde Türkiye’de tutukluluk oranı yüzde 161.7 arttı.

2016 verilerine göre, Avrupa ceza infaz kurumlarındaki tutukluların yüzde 20’sini haklarında henüz mahkûmiyet kararı verilmemiş tutuklular oluşturuyor. 10 yıldan fazla mahkûmiyet cezası olanlar ise toplam cezaevi nüfusunun yüzde 13’üne eşit. Toplam tutuklu oranının yüzde 5.3’ü kadınlardan oluşuyor. Bu oran Türkiye’de 3.8 olarak gösteriliyor.

TUTUKLULUK SÜRELERİ

Avrupa genelinde 2015 yılında ortalama tutukluluk süresi 8.5 ay, geçici tutukluluk süresi ise 3.5 ay. Aynı yıl Avrupa genelinde 10 bin tutukludan sadece 1’inin firar ettiği belirtiliyor.

SUÇ KATEGORİLERİ

İşlenmiş suç temelinde hırsızlık yüzde 18.9’la tutuklular arasında ilk sırada geliyor. Hırsızlıktan mahkûm olmuşların en yoğun olduğu ülkeler Gürcistan, Bulgaristan, Monako, Slovenya ve Türkiye. Bu suç kategorisini uyuşturucu (yüzde 17,5), şiddet kullanarak hırsızlık (yüzde 12,6) ve cinayet (yüzde 12,1) izliyor.

TUTUKLULAR İÇİN HARCAMA

Avrupa ülkeleri 2015 yılında ceza infaz kurumları için toplam 18 milyar 831 milyon 430 bin 746 avro harcama yaptı. Aynı dönemde Avrupa’da tutuklu başına günlük ortalama harcama 108 avro 59 cent olarak kaydedildi. Ortanca (medyan) değer dikkate alındığında bu meblağın Avrupa geneli için 51 avro olduğu belirtiliyor. Türkiye de tutuklu başına günlük ortalama 21 avro harcamayla listenin alt sıralarında yer alıyor.