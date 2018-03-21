21 Mart 2018 09:00

Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz mesajı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu , 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı Nevruz mesajında, "Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’la beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor; Nevruz Bayramı’nı kutluyorum." dedi. 

  

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