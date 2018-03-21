Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu , 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı Nevruz mesajında, "Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’la beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor; Nevruz Bayramı’nı kutluyorum." dedi.