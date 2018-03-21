Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı Nevruz mesajında, "Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’la beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor; Nevruz Bayramı’nı kutluyorum." dedi.
Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’la beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor; Nevruz Bayramı’nı kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 21 Mart 2018