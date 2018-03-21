Hanım Ağa Gülay Kalaycı skandalında yeni detaylar

Çanakkale Biga'da emlak işiyle uğraşan ve yaptığı işlerle saadet zinciri kurarak insanları dolandıran Hanım Ağa lakaplı Gülay Kalaycı ile ilgili skandalda yeni gelişmeler ortaya çıktı.

(Habertürk)- Yalova'da ve Çanakkale'de emlak işiyle uğraşan 'Hanımağa' lakaplı Gülay Kalaycı, 6 gün önce 2 çocuğunu ablası Fatma Mehmetçik'e bıraktıktan sonra sırra kadem bastı.

HANIM AĞA VE ORTAĞINA POLİS KURŞUNU

Bir daha kendisinden haber alamayan ablası, savcılığıa kayıp başvurusunda bulundu. Gülay Kalaycı ve ortağı M.B.A.'nın Çanakkale Biga'da bir polis tarafından silahla vurulduğu, daha sonra 2 ortağın hastanedeki tedavilerinin ardından ortalıktan kayboldukları ortaya çıktı.

6 MİLYON 800 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR!

2 ortağın 6 milyon 800 bin lira aldığı Yalova'da görevli polis memuru L.A.'nın dolandırıldığını düşünerek Gülay Kalaycı'yı ayak parmağından, ortağı M.B.A'yı da dizinden vurduğu öğrenildi. Gözaltına alınan polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok sayıda mağdur, Gülay Kalaycı hakkında suç duyurusunda bulundu.