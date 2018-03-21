Kanalizasyon kazısında göçük; 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Sarılar Mahallesi Manavgat Oymapınar yolu üzerindeki tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattında meydana geldi. Manavgatta oturan Nafi Alpay, damadı İsmail Özsatıcının tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattına bağlamak istedi. Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı, yetkililere haber verilmeden çağırdıkları kepçeyle yoldan geçen ana kanalizasyon hattına kadar kazı yaptı. Kazdıkları kanala giren Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcının üzerine toprak göçtü. Göçük sonucu Nafi Alpay tamamen, damadının da vücudunun büyük bölümü toprak altında kaldı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından toprak altından çıkarılan Nafi Alpay sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine götürülürken yolda kalbi durdu. Hastaneye getirilen Nafi Alpay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Özsatıcı ise tedaviye alındı. Nafi Alpayın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Dedesi Çanakkalede şehit olan Nafi Alpay'ın bu sebeple kendisinin de Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Manavgat Şubesi üyesi olduğu belirtildi. Alpayın öldüğünü öğrenen yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.