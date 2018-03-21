SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Twitter hesabından açıklama yapan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, "Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet md götürüyorlar." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından, Bayrakçı ile yaptığı konuşmayı paylaştı.

Yarkadaş, Twitter hesabından "Kamuoyu Araştırmacısı - SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı saat 00.50'de Ankara'da kaldığı otelden gözaltına alındı. Bayrakçı, gözaltına alındığını bana yolladığı mesajla bildirdi. Kendisi şu an Çankaya Emniyet Müdürlüğü'nde... Gözaltı sebebini öğrenince size de duyuracağım..." dedi.

Yarkadaş ardından paylaştığı mesajda ''Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum.'' diye bildirdi.