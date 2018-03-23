CHP'den vaazda reklam yapan imama tepki!

Türk Telekom'un yıllar önce özelleştirildiğinden habersiz imam, 'Özel olsa yapmayız da devletin kurumu olduğu için' diyerek cuma vaazı sırasında Türk Telekom'un internet paketinin reklamını yapıyor.

Nerede çekildiği belli olmayan ve imamın kendisinin kaydettiği görülen vaaz sosyal medyada hızla yayıldı.

Türk Telekom'un yıllar önce özelleştirildiğinden habersiz imam, 'Özel olsa yapmayız da devletin kurumu olduğu için. Çok sevdiğim bir de arkadaşım da rica etti' diyerek cuma vaazı sırasında Türk Telekom'un internet paketinin reklamını yapıyor.

O İMAMA TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan vaaz arasına reklam alan imama tepki gösterdi. Yarkadaş, "AKP iktidarı döneminde her şey hızla yozlaştırıldı. Camilere siyaseti soktular yetmedi; şimdi de hutbe arasına 'reklam alma' dönemi başladı. İzlerken utandım; yazık..." dedi.