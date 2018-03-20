CHP'li vekil korkuttu! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan partisinin İzmir Milletvekili Atilla Sertel’i hastanede ziyaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel bugün Ankara’daki bir hastanede ameliyat oldu. Geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sertel’i, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ederek CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hastane ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Parti Sözcüsü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak hazır bulundu.

Sertel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi

"Ankara’da geçirdiğim safra kesesi ameliyatı sonrası hastanede ziyaretime gelen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanvekilimiz Yaşar Tüzün, Grup Başkanvekillerimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekili arkadaşlarım ve tüm dostlara teşekkür ediyorum."dedi.