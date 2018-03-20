Yargıda yeni bir skandal daha!

Yargıda son yapılan atamalarda AKP referansı ile atanan hakim ve savcıların listesini açıklayan Barış Yarkadaş, bir başka atama skandalını daha gündeme getirdi.

Saray'da yapılan son hakim ve savcı kura töreninde yargı mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışlaması tartışılırken, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, HSK'nin son atama listesinde yer alan 'AKP'li ve AKP referanslı' hakim ve savcıların isim listesini açıkladı.

'Bunun adı AK Parti Mahkemesi'dir'

Yargıdaki yandaş kadrolaşmayı deşifre eden Yarkadaş, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de çay toplayan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı hakkındaki atama skandalını gündeme getirdi.

Yarkadaş, Danıştay Başkanı Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun önce hakim olarak Elazığ'a atandığını, üzerinden 24 saat bile geçmeden ikinci bir atama ile Ankara'ya atandığını Twitter hesabından duyurdu.

Yarkadaş'ın Twitter mesajı şöyle:

"Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu, dün hakim yapıldı. Kura çekti... İlk görev yeri Elazığ'a bile gitmeden 24 saat sonra Ankara'ya atandı. Adalet mi bu şimdi? Yargıtay 6. Daire eski Başkanının oğlu da Kilis'e çıkan tayinini 24 saat sonra Ankara'ya yaptırdı."