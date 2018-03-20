'Sorun İstiklal Marşı’nın bestesinde değil, şiirinde'

Yazar ve Şair Özdemir İnce,İstiklal Marşı tartışmalarına ilişkin "Mehmet Akif’in şiiri marş olarak bestelenmeye uygun değil" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın bestesinin değişmek istemesine ilişkin sözleri tartışmalara neden olmuştu. Yazar ve Şair Özdemir İnce de kendi sitesinde kaleme aldığı yazıyla İstiklal Marşı tartışmasına dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın bestesine ilişkin yaptığı eleştiriye karşı çıkan Özdemir İnce, “Mehmet Akif’in şiiri marş olarak bestelenmeye uygun değil” ifadelerini kullandı.

Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstiklal Marşı’na ilişkin, “En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor” şeklindeki sözlerini hatırlatan Özdemir İnce şöyle devam etti:

“Ama ben tersini düşünüyorum, Mehmet Akif’in şiiri marş olarak bestelenmeye uygun değil. İsteyen ciddi bestecilere sorsun! Marş için en uygun vezin Halk Şiiri’nin (7, 8, 11 heceli) hece veznidir. Oysa İstiklâl marşı 14 ve 15 heceli karma dizelerle yazılmış. Prozodi sorunları da var. Konuyu benden iyi bilmesi olanaksız!”