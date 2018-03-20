Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şanlıurfa/Ceylanpınar’da, Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."
20 Mart 2018 14:30
TSK'dan 'Ceylanpınar' açıklaması
TSK, Ceylanpınar'da çatışma yaşandığını belirten bir açıklama yayımladı.
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