TSK'dan 'Ceylanpınar' açıklaması

TSK, Ceylanpınar'da çatışma yaşandığını belirten bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şanlıurfa/Ceylanpınar’da, Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."