İran'da düşen Türk jetinin kaptan pilotu nerede?

Habertürk'te yer alan habere göre; Mina Başaran ve arkadaşlarını taşıyan özel jet, 11 Mart'ta İran'da düştü, 10 kişinin cenazesi bulundu; Türkiye'ye getirilip defnedildi. Ama özel jetin kaptan pilotu Beril Gebeş'ten hâlâ haber yok.

Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşı ve 3 mürettebatı taşıyan özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönmek için havalanmıştı. Uçak, İran hava sahası üzerine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. 11 genç kadın hayatını kaybetti. İlk etapta tüm cenazelere ulaşıldığı bilgisi verilmişti ancak olay yerinden toplanan DNA sonuçlarından 10 kişinin cenazesine ulaşıldığı anlaşıldı. Cenazeler geçen çarşamba günü Türkiye'ye getirildi. Askeri nakliye uçağında sadece bir kişinin cenazesi yoktu; kaptan pilot Beril Gebeş'in...

Kaza sonrası olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerde Beril Gebeş'e ait hiçbir bulgu elde edilemedi. Airport Haber internet sitesinin haberine göre, yetkililer iki ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, pilotun uçak düşerken kırılan camdan fırlamış olması... Uçuş sırasında kokpit camından dışarı fırlama olayı daha önce de yaşandığı için bu olasılık diğer senaryolara göre biraz daha öncelik taşıyor. İran basınına yansıyan bir diğer iddia ise Beril Gebeş'in cansız bedeninin uçakta çıkan yangın nedeniyle yanmış olma ihtimali. DNA için örnek bulunamaması da bu ihtimale bağlanıyor.

İran'da şu anda bir arama çalışması yapılmıyor. Uçağın neden düştüğüne gelince, soruşturma halen sürüyor. Kara kutuları inceleyen ekipler, kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşmış, ancak uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutuda hasar olduğu için veriler alınamamıştı.