BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
20 Mart 2018 09:09
BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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