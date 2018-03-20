Mağduriyetini anlatmıştı; hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Kanada'da yaşayan Engin Sezen adlı bir twitter kullanıcısı, FETÖ okulu olan Fatih Kolejinde görev yaptığını, Nilhan Osmanoğlu'nunsa öğrencisi olduğunu ve bedava okuduğunu iddia etti.

Sultan II. Abdülhamit'in 5'inci kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu'nun Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki konuşmasında "Devlet okulunda okumamızın imkanı bile yoktu. Oradaki hocaların psikolojik baskıları yüzünden özel okula gitmek zorunda kaldık" ifadelerinin haberleşmesi üzerine Kanada'da yaşayan Engin Sezen adlı bir twitter kullanıcısı, Nilhan Osmanoğlu'nun ilgili haberini paylaşarak FETÖ okulu olan Fatih Kolejinde görev yaptığını, Nilhan Osmanoğlu'nunsa öğrencisi olduğunu ve bedava okuduğunu iddia etti.

Nilhan Osmanoğlu mağduriyetini anlattı: Özel okula gitmek zorunda kaldık

Twitter'da çok sayıda etkileşim alıp hızla yayılan paylaşımdaki iddianın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak konusu oldu.