Yılmaz Özdil’den İlker Başbuğ açıklaması

Yılmaz Özdil, “Kozmik oda meselesi ısrarla İlker Başbuğ’a fatura ediliyor” dedi.

Özdil, “İlker Başbuğ TSK’nın en saygın genelkurmay başkanlarından biri. Mesela genelkurmay başkanlarını şöyle yan yana dizsek; ‘bazıları nasıl genelkurmay başkanı olmuş insan şaşırıyor.’ Ama İlker Başbuğ açısından baktığımızda şahsına yönelik bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Neden diye buna baktığımızda görüyoruz ki aslında FETÖ organizasyonunu Türkiye’yi ele geçirmek isteyen Amerikan odaklı FETÖ organizasyonunu cemaat adıyla dile getiren ve bununla somut olarak mücadele eden neredeyse ilk genelkurmay başkanı. Bunun neticesinde bu kumpas süreci, İlker Başbuğ’un tutuklanıp terör örgütü lideri ilan edilip hapse atılmasına kadar sonuçlanmıştır. Kozmik oda meselesi de ısrarla İlker Başbuğ'a fatura ediliyor” dedi.