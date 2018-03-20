Suriye ordusunun attığı füze Yayladağı’na düştü: 1 yaralı

Suriye'de Esad hükümetina bağlı güçler tarafından kontrol edilen bir bölgeden atılan füze Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki sınır karakolu yakınına isabet etti. Olayda bir askerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Suriye'de Suriye hükümetinin kontrol ettiği bir bölgeden atıldığı tespit edilen füze, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır karakolu yakınındaki boş araziye düştü. Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında rejim bölgesinden atılan bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti.

Bir asker hafif yaralandı

Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu. Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.