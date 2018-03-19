Gece yarısı UBER çağırıp sürücüyü hastanelik ettiler

00.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İstanbul Maslak’ta gelen bir çağrı üzerine yolcuyu almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi.

Kuru'nun aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru’da hastaneye gitti. Tedavisinin yapılmasının ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.