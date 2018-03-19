Ömer Halisdemir davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, savcı, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanıklar Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin, son iki kurşunu sıkan Mihrali Atmaca ve Harun Aksoy'un ayrıca, Ömer Halisdemir'i öldürme suçundan ceza almasını istedi.