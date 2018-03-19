Ayşen Gruda'dan Coşkun Sabah'a: Gidin az ötede oynayın

Sanatçı Ayşen Gruda, MESAM başkanlığına getirilen Coşkun Sabah'a "Gidin az ötede oynayın, buradan size prim çıkmaz" tepkisi verdi.

Gruda, "Elimde olsa Twitter'ı yasaklarım" diyen Sabah'a, Twitter'dan "Ne oldum şeysi olmuş bunlar Allah sizlere fırsat vermesin" yazmıştı.

'AYŞEN GRUDA DENEN ŞEY...'

Coşkun, Gruda'ya yanıt olarak Twitter'dan "Ayşen Gruda denen şey, Mesam başkan ve yönetiminin maaş almadığını bilmiyorsanız susun lütfen, bilgisizliğinizi çenenizle kapatmaya, örtmeye çalışmayın. Mesam hizmeti sadece bir amme hizmetidir, bilginize" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Gruda, "Coşkun (bey) ben sizin maaş alıp almadığınız konusunda bir söylemim olmadı. Maaş, para alamıyorsunuz diye benim üzerimden yetkililerden maaş mı istiyorsunuz? Gidin az ötede oynayın buradan size prim çıkmaz... Beyefendi yetkim olsa Twitter'ı kapatırım diyor ama Twitter'dan faydalanıp bana laf yetiştiriyor, muhteşem kafa" yanıtı verdi.

İşte o mesajlar: