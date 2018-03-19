Üniversite adayları dikkat!

Sınava başvuru yapamayan adayların 21 Mart'a kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. YKS başvuru nasıl yapılır? YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte yeni üniversite sınavının detayları...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından üniversite sınav sisteminde değişiklik yapıldı ve YGS LYS olarak iki aşamada yapılan üniversite sınavı yeni sistem olan YKS adıyla tek aşamada yapılacak. YKS başvuruları 1 Mart'ta başlamıştı. Başvurular 21 Mart'ta sona erecek. YKS başvuru nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS para yatırma işlemleri hangi bankaya? İşte 2018 YKS ile ilgili tüm detaylar...

YKS başvuru nasıl yapılır?

YKS başvuruları 21 Mart'ta sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

Başvuru aşamaları arasında kimlik bilgileri, adres-iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, sınava ilişkin bilgiler, sınav oturumları, sağlık durumu, önizleme ve onay işlemleri yer alıyor.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 50,00 TL

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 50,00 TL

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 50,00 TL

YKS para yatırma işlemleri

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS ne zaman?

YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.