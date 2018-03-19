Zafer konuşmasında Putin'den İngiltere'ye tepki

4. kez 6 yıllığına aynı koltuğa oturacak olan Putin'in görev süresi 2024'e kadar uzayacak.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, anketlere göre Putin'in oy oranının yüzde 76 civarında seyrettiğini açıkladı.

Moskova'daki Kızıl Meydan'da yaptığı mitingle zaferini ilan eden Putin, seçim sonuçlarını Rusya halkının kendi geçmiş politikalarına olan "güven ve umudunun" bir sonucu olarak niteledi.

Bağımsız seçim izleme kuruluşu Golos ise, oy verme işlemi sırasında yüzlerce usülsüzlük yaşandığını öne sürdü. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bu iddiaya karşın seçimler sırasında kayda değer bir ihlal yaşanmadığını söyledi.

Golos'un iddialarından bazıları şöyle:

Sandıklar daha açılmadan bazılarının içlerinden oy pusulaları çıktı

Bazı gözlemcilerin seçim merkezlerine girmeleri engellendi

Seçmenlerin otobüslerle getirilmesi oya zorlandıkları iddialarını artırdı

Oy verme noktalarındaki güvenlik kameralarının balon ve diğer nesnelerle önleri kapatıldı

En popüler muhalif aday Aleksey Navalniy'in seçime katılması hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle yasaklanmış, Navalny seçmenleri boykota çağırmıştı. Yerel basında ülkenin bazı bölgelerinde halka oy kullanmaları durumunda dükkanlarda ücretsiz yemek veya indirim verildiği öne sürüldü.

Seçimlerde usülsüzlük iddialarına rağmen, Putin'in zaferi kalabalık miting alanında coşkuyla kutlandı.

Rusya halkına "bir olmaları" çağrısı yapan Putin, ufukta reformlar olmadığına da açıklık getirdi.

Putin'in seçimlerin ardından yaptığı basın toplantısında altı yıl sonra yeniden aday olup olmayacağını soran gazeteciye yanıtı şu oldu:

"Söylediğiniz biraz komik bir şey. 100 yaşına gelene kadar burada kalacağımı mı sanıyorsunuz? Hayır."



Putin: İngiltere'nin iddiası saçmalık

Putin'in zafer konuşmasında ilk dile getirdiği konulardan biri, İngiltere'nin eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik cinayet teşebbüsünde Rusya'nın parmağı olduğu yönündeki iddialardı. İngiltere, Salisbury kentinde yaşanan olayda 'Noviçok' isimli Rus yapımı sinir gazının kullanıldığını söyleyerek Rusya'yı suçlarken, Moskova iddiaları sert bir dille reddediyor.

Rusya seçimlerinden saatler önce yaptı BBC'ye röportaj veren İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, son on yıldır Rusya'nın "Noviçok sinir gazı stoğu yaptığını" söyledi.

İngiltere'nin bu iddiasını "saçmalık" olarak niteleyen Putin, Sovyet yapımı zehrin kullanıldığı eğer doğru olsaydı, Sergey Skripal ve kızının anında öleceğini öne sürdü.