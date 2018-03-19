Hükümeti yalanlayan araştırma: 8 bin kişi işsiz kaldı

İklim Öngel/ Cumhuriyet - Hükümetin şeker fabrikalarının özelleştirilme sonrasında kapanmayacağı yönündeki açıklamalarını bugüne kadar yapılan uygulamalar yalanlıyor. Aralarında SEKA fabrikaları, Sümer Holding, Türkiye Denizcilik İşletmesi limanlarının bulunduğu toplam 52 işletme özelleştirilmelerin ardından kapanırken, bu işletmelerde çalışan yaklaşık 8 bin kişi işsiz kaldı.

Başbakan Binali Yıldırım, toplumun her kesiminin ve partisinin tepkisi çeken şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin kapanmayacağı yönünde açıklamada bulunmuştu. Açıklamanın ardından CHP, harekete geçti ve bugüne kadar özelleştirilen kurumların özelleştirmelerden sonraki durumunun ne olduğunu araştırdı.

CHP’nin araştırmasında hükümetin özelleştirmelere karşın kurumların kapanmayacağı yönünde yaptığı çakılmaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sümer Holding, Türkiye Denizcilik İşletmesi limanları, SEK işletmeleri, SEKA fabrikaları, et kombinalarının da arasında olduğu toplam 52 işletmenin özelleştirilme sonrasında kapadı. Kapanan işletmelerde çalışan 7 bin 891 kişinin ise işsiz kaldı. İşsiz kalanlarla birlikte aileleri de düşünüldüğünde özelleştirmelerin on binlerce kişiyi etkilediği anlaşıldı.

Ekonomiye zarar

CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ekonominin motoru kurumların önce kötü yönetilerek zarar ettirildiğini, ardından özelleştirildiğini söyledi. Kurumların özelleştirilmelerin ardından da kapatıldığını anlatan Erdoğdu, “‘İşsizlik başta olmak üzere ekonomi de zarar gördü. Buralarda üretilen ürünleri ithalatla karşılamaya çalıştık. Et ve saman ithal eder hale geldik. Fakirleşmiş bir ülke olduk” dedi.