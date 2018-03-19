Meterololoji uyardı: Bu haftaya dikkat!

Gece saatlerinde İstanbul’da etkili olan yağmur sabah yerini sis ve serin havaya bıraktı. Hava sıcaklıkları düşmesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

YAĞMUR HAZIRLIKSIZ YAKALADI

İstanbul’un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oldu. Gece yarısı etkili olan sağanak yağmura, İstanbullular, hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olmasıyla bazı vatandaşlar, Fatih Aksaray Meydanı ve Yenikapı Marmaray Durağı’nda bekleyerek korunmaya çalıştı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

HAFTANIN GENELİ YAĞMURLU

Bu hafta yağmur kısa aralıklarla etkili olmaya devam edecek. Yarın yurdun kuzey ve batı kesimlerini etkileyen yağışlar, çarşamba günü kısa süreliğine dursa da perşembe ve cuma da hafif şekilde etkili olacak.