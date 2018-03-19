SON DAKİKA: Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün aniden fenalaşarak, hastaneye kaldırılan, ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edilen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hasan Celal Güzel kimdir?

Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otele fizik tedavi için giden eski bakan Hasan Celal Güzel, dün saat 10.00 sıralarında, aniden fenalaştı. Güzel, ambulansla Denizli'deki özel hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği bildirilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorlar, durumu ağır olan Güzel'in hava ambulansıyla Ankara'daki bir hastaneye sevkine karar verdi. Hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürülen Hasan Celal Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, dün öğle saatlerinde, Ankara Güven Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan Güzel, sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Eski bakan Hasan Celal Güzel'in yaşamını yitirdiği Güven Hastanesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Sayın Hasan Celal Güzel genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle 18 Mart 2018 günü 19:03'de hastanemize kabul edilmiştir. İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan hasta Genel Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınarak, antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisi başlanmıştır. Ağır akciğer infeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir. Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45'te kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner resusitasyona cevap vermemiş ve saat 06.15'te eksitus kabul edilmiştir. Cenaze namazı yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek Devlet Töreni'nin ardından Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacaktır. Merhum, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecektir."