Genç zihinlere darbe: Lisede şeriat güzellemesi!

Trabzon’da Of Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencilerine ödev olarak verilen kitapta “Türkiye coğrafyasında yaşayan Müslümanlar olarak şu son çeyrek asırda en büyük sıkıntıyı, önderlik edecek ulemanın yokluğundan ötürü çektik ve halen çekiyoruz. Cumhuriyet’i kuran kadrolar topluma hayat veren Rabbani ulemanın büyük bir kısmını gerek suikastlarla ve gerek İstiklal mahkemelerinin zulüm kararıyla şehit edilmiştir.

Geriye kalanların bir kısmı ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, diğer kısmı da susturulmuştur. İslami şahsiyet ve ilmi yeterliliği beraberinde taşıyan bu insanların; birer birer aramızdan ayrılması Müslüman halkı, özellikle de gençleri ne büyük buhranlara ittiğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bugünün Müslümanı İslam âlimleri yerine gezetecileri dinliyor. Kur’an okuma, zikir etme, tefekküre dalma yerine televizyon izliyor, açık oturumlar seyrediyor. Gündemi yakalamaya, kültürlü olmaya çalışıyorlar. Tabii eğer kazandığı bilgilere kültür denirse” gibi ifadeler yer aldı.

Okullarda Cumhuriyet karşıtı, ayrımcı, laikliğe aykırı söylemlerin giderek arttığına, öğrencilere yalan ve çarpıtma içeren kitapların kaynak olarak gösterildiğine ya da okutulduğuna dikkat çeken Eğitim İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü, Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerin açıkça suç olan bu uygulamaları adeta teşvik ettiğini söyledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Trabzon Şube Başkanı Cemal Verep de olayı kınadı ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istedi.