Ayrıntılar geliyor...
18 Mart 2018 12:25
Şırnak'ta hain saldırı: 3 asker yaralı...
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.
Çok Okunanlar
-
TSK şehit sayısını açıkladı
-
Şeker Fabrikası çalışanları Bakan Fakıbaba'nın önünü kesti
-
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
-
Engelli kıza Kuran kursu yurdunda şiddet!
-
Şırnak'ta hain saldırı: 3 asker yaralı...
-
FETÖ'den açığa alınan polis kalp krizi geçirip öldü
-
Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı
-
Yerel sanatçıya sopalı saldırı
-
Hava değişimine gelen askerden acı haber
-
TSK Afrin'den ilk görüntüleri paylaştı