18 Mart 2018 12:25

Şırnak'ta hain saldırı: 3 asker yaralı...

Şırnak'ta hain saldırı: 3 asker yaralı...
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.
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