10 bin metrede Çanakkale Türküsü

Onur Air’in önceki gün İstanbul Çanakkale seferini yapan Airbus 320 tipi uçağında Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçıları’ndan oluşan dört opera sanatçısı, radyocu Nihat Sırdar’ın Çanakkale Deniz Zaferi konulu anonsundan sonra 10 bin metrede yolculara “Çanakkale Türküsü”nü söyledi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Saat 23:32’de Atatürk Havalimanı’ndan havalanan 8Q52 sefer sayılı uçakta

anonsun ardından tüm yolcuların şehitlere dua ve saygılarla anmasıyla birlikte yolcular arasında sadece organizasyon için bulunan Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçıları Tenor Oğuz Sırmalı, Soprano Mehlika Karadeniz, Bas Özgür Savaş Gençtürk ve Soprano Eda Akgün sırayla ayağa kalkarak hep birlikte Çanakkale Türküsü’nü söyledi.Türkünün bitmesi ile birlikte uçakta bulunan 147 yolcunun bir bölümü gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜM HAFTA BOYUNCA PİLOTLAR ZAFERİ HATIRLATTI

Çanakkale’ye İstanbul’dan her gün uçan tek havayolu şirketi olan Onur Air’in 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle tüm hafta boyunca, Nihat Sırdar tarafından yapılan anons yolculara uçağın kaptanları tarafından okunduğu öğrenildi.