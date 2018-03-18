Sabah Namazı öncesi sala verilen camilere gelenler, birlikte namaz kılıp Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için Fetih Suresi okudu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte Zeytin Dalı Harekatında görevli TSK ve ÖSO güçleri için dua etti.
18 Mart 2018 09:48
Suriye sınırındaki camilerde Fetih Suresi okundu
SURİYE sınırındaki camilerde Sabah Namazı öncesi sala verilirken Zeytin Dalı Harekatı'na katılan TSK ve ÖSO unsurları için Fetih Suresi okundu.
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