Bakanlığın Çanakkale Zaferi videosunda Yavuz Bingöl var Atatürk yok!

Kültür Bakanlığı’nın zaferin yıldönümü için “Birilieri var” sloganıyla hazırlattığı kamu spotu ve afişlerde Ulu Önder Atatürk’e yer verilmedi.

"VATAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA..."

Kültür Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için afiş, kartpostal ve kamu spotu hazırladı. Afişler bilgisayarlara kaydetmek, sosyal medyada paylaşmak ve üst geçitler ile bilboardlarda kullanılmak üzere ayrı ayrı tasarlandı. “Birileri var…” sloganıyla hazırlanan afişlerde Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafının olmaması da dikkat çekti. Türk Bayrağı taşıyan bir asker görseli kullanılarak hazırlanan bir afişte, “Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruat diyen bir milletin parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” ifadeleri kullanıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kamu spotunda, Yavuz Bingöl, Hakan Altun, Rasim Öztekin, Ufuk Bayraktar, Aynur Aydın, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gökçe Özyol, İsmail Filiz, Ali Kınık, Linet, Murat Kekilli, Şoray Uzun, Eşref Ziya Terzi, Berdan Mardini, Bahadır Sağlam ve Nihat Hatipoğlu yer aldı. Ancak yine Atatürk yoktu. Bakanlık sadece Çanakkale Zaferi için hazırlanan kartpostalda Atatürk'ün Çanakkale cephesindeki fotoğrafını kullandı. Kartpostallarda İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in Atatürk için "Bir Kader Adam: Mustafa Kemal" sözü yer aldı.