İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım yapıp kırsal alanda eğitim alarak ilimize dönüş yaptığı değerlendirilen ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarına milis/işbirlikçi faaliyeti yürüten şahısların yakalanmasına yönelik 18.03.2018 günü ilimiz 7 ilçesi 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir"