6 köpek zehirli kıyma ile öldürüldü

Bodrum’un Torba Mahallesi’ndeki ‘Amiral 3’ ve ‘Greeen Light’ siteleri yanındaki sokaklara ve bahçelere zehirli kıyma atıldı. Kıymadan yiyen 6 köpek zehirlendi. Kliniğe getirilen köpekler, veteriner Hekim Yasin İnce’nin yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tepkili olan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, “Ne yazık ki hayvanlara yönelik bu katliamları önleyemiyoruz. Yine zehirli gıdalarla köpekleri katlettiler. Aldığımız numunelerle, polise müracaat ederek kimin yaptığının belirlenip yakalanması için şikayette bulunduk. Sahipli köpekler de öldü. Bunları yapanlar insan olamaz. Ama ne yazık ki bunları yapanların aynı çevrede yaşadığını biliyoruz” dedi.