Mengü'den, kardeşinin gözaltına alınmasıyla ilgili tepki

Gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi, CHP’li hukukçu Şahin Mengü’nün de oğlu olan Avukat Burak Mengü İstanbul’da gözaltına alındı.

Avukat Mengü , gözaltına alındığını ardından bırakıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Nevşin Mengü, kardeşinin gözaltına alınmasıyla ilgili, şu yorumu yaptı:

Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?