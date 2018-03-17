Mengü'den, kardeşinin gözaltına alınmasıyla ilgili tepki

Gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi, CHP’li hukukçu Şahin Mengü’nün de oğlu olan Avukat Burak Mengü İstanbul’da gözaltına alındı.
Avukat Mengü , gözaltına alındığını ardından bırakıldığını sosyal medyadan duyurdu.
Nevşin Mengü, kardeşinin gözaltına alınmasıyla ilgili, şu yorumu yaptı:
Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?
Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var? https://t.co/plOdOxenf8— nevsin mengu (@nevsinmengu) 17 Mart 2018