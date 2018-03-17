Nevşin Mengü’nün kardeşi gözaltına alındı

Kendisini gözaltına alan polislerin kimliklerini göstermediklerini savunan Mengü "Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" diye tweet attı.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi, CHP’li hukukçu Şahin Mengü’nün de oğlu olan Avukat Burak Mengü İstanbul’da gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Avu kat Mengü “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum.” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Burak Mengü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Cihangir'deki evinden alındığını, tartaklandığını ve daha sonra Dudullu'ya bırakıldığını söyledi. Mengü pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.